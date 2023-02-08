56 saat sonra gelen mucize! 6 aylık bebek ve annesi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş kent merkezinde, Mehmet Yüzbaşıoğlu Bulvarı üzerindeki bir apartmanda; iki çocuğuyla enkaz altında kalan bir anne ve 6 aylık çocuğu 56 saat sonra enkazın altından kurtarıldı. İki yaşındaki çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Yıkılan apartmanın enkazında, Türkiye’deki deprem bölgelerini gösteren bir harita çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı, 8 Şubat günü saat 10.35 itibarıyla 7 bin 108’e çıktı.

Kahramanmaraş kent merkezinde, Mehmet Yüzbaşıoğlu Bulvarı üzerinde bir apartmanda iki çocuğuyla enkaz altında kalan anne, deprem anında çocuklarına siper oldu. Yasemin anne, altı aylık oğlu Mehmet ile birlikte; bir saat aralıkla, depremin 55. ve 56. saatinde enkaz altından kurtarıldı. İki yaşındaki çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve altı yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Anne ve bir çocuğunun kurtarıldığı, bir çocuğunun ise kurtarılamadığı apartmanın enkazında, Türkiye’deki deprem bölgelerini gösteren bir harita görüldü. (ANKA)