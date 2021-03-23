55 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt üyesi şüphelilerin, FETÖ’nün üst düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlar ile iletişime geçtikleri tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri, bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları belirlendi.

OPERASYON DETAYLARI BELLİ OLDU

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2si Albay, 7si Binbaşı, 10u Yüzbaşı, 22si Üsteğmen, 2si Teğmen, 95i Astsubay, 8i Uzman Çavuş rütbesinde oldğu belirtilirken, şüphelilerin 39’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4ü Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi. Ayrıca, 123ü muvazzaf olmak üzere 146 asker olduğu belirtildi.

Öte yandan, darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen 38 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği, operasyon kapsamında şu ana kadar 150 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.