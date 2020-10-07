540 yıllık Fatih Sultan Mehmet tablosu ziyarete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kente kazandırdığı 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet tablosu bugün ziyarete açıldı. “Fatih’in Rönesansı” temasıyla İstanbullularla buluşturulan eser Saraçhane’ye gelenler tarafından ilgiyle karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Londra’da gerçekleştirilen açık artırmada satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu İstanbul halkı ve yurdun dört bir yanından ziyarete gelenlere açıldı. Rönesansın en önemli ressamlarından Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan eseri görmeye gelenler portreye ve sergilenen sikkeleri ilgiyle takip etti ve fotoğraf çektirdi.

“İSTANBUL’UN BUNA İHTİYACI VAR”

Fatih’in Rönesansı’nı görmeye gelen Ömer Albaş, tablonun İstanbul’a kazandırılmasını hem tarihsel hem de kültürel olarak çok önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi. Albaş, “İBB ve Başkan İmamoğlu, kendilerine yakışır davranış sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum. İstanbul’un ve burada yaşayanların, buna ihtiyacı var. Bu şekilde devam etmesi en büyük temennimiz” dedi.