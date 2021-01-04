51 bin kişiye kısıtlama cezası

İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00’den pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı.

Beşincisi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşın büyük oranda uyum sağladığı ve kısıtlama kararına uymayanlara idari ya da adli işlem uygulandığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; 2020 yılında göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz.” (DHA)