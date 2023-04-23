50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Haberler Gündem

50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri’de çeşitli suçlardan 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “hırsızlık”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “mala zarar verme” suçlarından 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç’nin (42) saklandığı adresi tespit etti.

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi’ndeki eve düzenlenen operasyonda firari kadın yakalandı.

K.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kılıçdaroğlu: Çok zenginleştiler, fakir fukarayla alay ediyorlar

Kılıçdaroğlu: Çok zenginleştiler, fakir fukarayla alay ediyorlar

Bahçeli’den pes dedirten sözler: Eroinmanlardan para alacak

Bahçeli’den pes dedirten sözler: Eroinmanlardan para alacak

MSB’den ‘dörtlü toplantı’ açıklaması

MSB’den ‘dörtlü toplantı’ açıklaması

50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Gündem