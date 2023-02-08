50 yaşındaki Muhammet Seyit 57 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Hatay’da depremin 57’nci saatinde 50 yaşındaki Muhammet Seyit’i enkazdan sağ olarak çıkardı.

Depremin ilk saatlerinde Kahramanmaraş ve Hatay’a hareket ederek arama kurtarma çalışmalarını özveriyle aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi mucize kurtuluşlara imza atmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Hatay’da depremden 57 saat sonra 50 yaşındaki Muhammet Seyit’i, kaldığı enkazın altından sağ olarak çıkardı. Üzerine devrilen kolonları titiz bir çalışmayla spiralle kesen Antalya Büyükşehir itfaiyecileri, Seyit’e ulaşarak, sağ salim çıkardı. Yaralı durumdaki Muhammet Seyit hastaneye sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kahramanmaraş’ta da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. (ANKA)