50 santim kara gömülen otoyol ulaşıma kapandı: 2800 kişi kurtarıldı!

Etkisini artıran kar yağışı Gaziantep kent merkezi ile Kahramanmaraş’ı, çevre il ve ilçelere bağlayan yollarda ulaşımı felç etti. Çok sayıda kişi yollarda mahsur durumda. Jandarma bölgede yiyecek dağıtmaya başladı, Vali Davut Gül, 2 bin 800 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Gaziantep ve çevresinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının yetersizliği sürücüleri isyan ettirdi. Vatandaşlar saatlerce evlerine gidemedi. Yollarda bekleyiş sabah saatlerinde de devam etti. Saatlerdir süren bekleyişin ardından ekipler yolda kalanlara yiyecek dağıtmaya başladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu’nda ulaşımın sağlanamadığını belirttiği yazılı açıklamasında, Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Şu an için 2 bin 800 kişi kurtarıldı” dedi.

TUZLAMA ÇALIŞMALARINDAKİ EKSİKLİĞE TEPKİLER BÜYÜYOR

CHP Genel Başkan Danışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bölgede çekilmiş bir görüntüyü paylaştı ve yeterli önlem almayan yöneticileri eleştirdi.

Özkan şu ifadeleri kullandı:

“Görüntüler Gaziantep Şahinbey’den. Hani şu AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin Okçular Vakfı için 60 milyon ödenek ayırdığı yer. AKP’li Gaziantep Büyükşehir de eksik kalır mı? Onlar da logoya 760 bin lira harcamıştı. Tuza para kalmadı haliyle. Vatandaşın hali ortada. Eserinizle övünün”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, sosyal medya hesabından temizlenmeyen yolda kalan araç kuyruğunu paylaşarak, “Kar yağışı için vatandaşları uyaran Büyükşehir Belediyesi neden tuz dökmez. Neden hazırlıklı olmaz? Çünkü, tembeller, umursamazlar” paylaşımı yaptı.

AFAD’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun ulaşıma kapandığı, karayollarında mahsur kalan vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, “Osmaniye’de 112 çağrı merkezine 29 ihbar gelmiştir. Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanmıştır.

Karayollarında mahsur kalan vatandaşlarımıza tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam etmektedir.

Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmıştır. İlçeye bağlı diğer köy yollarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için İl Özel İdare iş makinaları eşliğinde ilçe jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.

KÖY YOLLARI KAPALI, KAZALAR VAR

Gaziantep’te toplam 33 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilen açıklamada, “Gaziantep il merkezindeki ana yollar kapalı olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir. Şehitkamil ilçesinde 17 ve Şahinbey ilçesinde 16 köy yolu kapalı durumdadır.

Gaziantep-Bahçe istikameti, otoyolda Nurdağı kavşağı ile Bahçe kavşağı arasında yoğun kar ve tipi yağışından dolayı üç ayrı yerde zincirleme trafik kazası bulunmakta olup, ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir. Malatya’da 18 Ocak tarihinde aşırı kar yağışı sonucunda Hekimhan ilçe yolu kapanmış olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir” denildi.