5 vatandaşını öldürüp, ülkesine kaçan Afgan için kırmızı bülten

Ankara’da, 5 Afganistan uyruklunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetleri işlediği ve ülkesine kaçtığı belirlenen M.O.Y. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi’ndeki evde, 10 Kasımda, 5 Afganistan uyruklunun cesetleri bulundu. Asadullah Rahimy’nin iple bağlandıktan sonra boğularak; Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi’nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Göç İdaresinde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, cinayeti çözmek için emniyet tarafından özel ekip kuruldu. Ölen kişilerin banka hesap hareketleri ile HTS kayıtları incelemeye alındı.

Olayla ilgili 5 kişiyi tanıyan bazı kişilerin bilgisine de başvuruldu. Evde bulunan cep telefonları ile maktullere ait eşyalar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Mahalledeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu cinayetleri Afgan M.O.Y.nin işlediği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin olaydan sonra ülkesine kaçtığı belirlenmişti. Savcılığın talebi ile M.O.Y. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

(DHA)