5 Süper Lig kulübü PFDK’da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep FK’nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca Medipol Başakşehir’den Rafael ile Yeni Malatyaspor’dan Adem Büyük ise hakaret ettikleri gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sevkler şu şekilde:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın 19.02.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA’nın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 20.02.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu ADEM BÜYÜK’ün 20.02.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 23.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün 21.02.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/9 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu ARVYDAS NOVIKOVAS’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu CENK AHMET ALKILIÇ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 21.02.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü’nün 21.02.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. (DHA)