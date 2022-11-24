5 metreden düşen otomobil, 2 duvar arasına sıkıştı

Kayseri’nin Talas ilçesinde, Öğretmenler Gününde 2 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. İstinat duvarı ile cami duvarı arasına sıkışan otomobildeki öğretmenler ile 1 kız çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi’nde meydana geldi. Öğretmen Melek Özdemir, meslektaşı Feraye Akgül ve kızı Damla Akgül ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra 38 AFC 773 plakalı otomobille okula gitmek için yola çıktı. Özdemir’in kontrolünden çıkan araç, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. Otomobil, istinat duvarı ile Yaman Dede Camii’nin duvarının arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)