5 kişilik sahte polis çetesi yakalandı

İstanbul’da polis olduklarını söyleyerek yolda yürüyen bir kişinin 300 bin lirasını gasp eden, Avcılar’da 15 yaşındaki bir çocuğu kandırarak evde bulunan 700 bin liralık ziynet eşyasını kendilerini teslim etmesini sağlayan ve daha sonra da çalan 5 kişilik şebeke gözaltına alındı.

Poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca, çok sayıda mermi, kelepçeler, tepe lambası, el telsizleriyle bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere ayrıca, Maltepe’deki olayda ikiz plaka kullandıkları için trafik polisleri tarafından 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KANDIRIP 700 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALMIŞLAR

Avcılar’da 25 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki S.Ö. ve ailesi polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Evde bulunan yaklaşık 700 bin liralık ziynet eşyasını kasadan alarak şüphelilere veren lise öğrencisi S.Ö. ifadesinde Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söylediler. Anne ve babamın sahte altın ticaretine karıştıklarını, onları kurtarmam için evde bulunan altınları operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Anne ve babamı kurtarmak için evde bulunan kasayı açıp içindeki altınları bir çantaya koyup söyledikleri yerde onlara teslim ettim” dedi.

AVCILAR’DAKİ OLAYDAN BİR GÜN SONRA BU KEZ 300 BİN LİRA GASP ETTİLER

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, 26 Mayıs 2023 tarihinde Maltepe’de İbrahim Y.’nin (57) yanına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen şüpheliler, İbrahim Y.’yi darp ettikten sonra çantasında bulunan 300 bin lirayı gasp ederek kaçtı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada gasp anlarının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Soruşturmada İbrahim Y.’nin hakkındaki bir yakalama kararından ötürü Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına alındığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra olaydan sadece birkaç saat önce tahliye olduğu belirlendi. Tahliye olurken gözaltına alındığı sırada polis tarafından emanete alınan 300 bin lira İbrahim Y.’ye geri verildi. İbrahim Y.’nin şüpheliler tarafından cezaevi çıkışından itibaren takip edildiği ve ardından gasp edildiği öğrenildi. Soruşturmada, şüphelilerin ikiz plaka takılmış bir otomobille takibi gerçekleştirdikleri de tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği birbiri ardına meydana gelen iki olayın aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Şüphelilerin kimlikleri kısa süre içinde tespit edilirken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Olayları gerçekleştiren şüpheliler Hamza Ç.(25), Baran N.(21), Muhammed Mustafa G.(23), Nevzat N.(20), Ferhat N.(24) gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN EVİNDE TELSİZ, KELEPÇE VE TEPE LAMBALASI ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 mm tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 515 bin lira değerinde Umman Parası, bir miktar Irak dinarı, 2 adet kelepçe, 2 adet el telsizi, 1 adet tepe lambası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLMEDEN ÖNCE TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Şüphelilere Maltepe’de yaptıkları gaspta ikiz plakalı araç kullandıkları için trafik cezası da kesildi. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önce poliste çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, her iki olayın mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edildi. Maltepe’deki olayda ikiz plaka kullandığı tespit edilen şüphelilere trafik polisleri tarafından 4 bin 65 lira trafik cezası kesildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)