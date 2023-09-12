5 isim Rüya Takım’a girdi

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasının rüya takımı belli oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan Rüya Takım oylamasında Avrupa şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan 5 isim rüya takıma seçildi.

Yapılan oylamalar sonucunda Filenin Sultanlarından Melissa Vargas kullanılan oyların yüzde 82sini alarak En İyi Pasör Çaprazı, oyların yüzde 89unu alan Ebrar Karakurt, En İyi Smaçör, oyların yüzde 59unu alan Zehra Güneş En İyi Orta Oyuncu, oyların yüzde 75ini alan Cansu Özbay En İyi Pasör ve oyların yüzde 92ini alan Gizem Örge En İyi Libero seçildi.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasının rüya takımı şu şekilde:

Pasör: Cansu Özbay (Türkiye)

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas (Türkiye)

Smaçörler: Magdalena Stysiak (Polonya), Ebrar Karakurt (Türkiye)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (Türkiye), Marina Lubian (İtalya)

Libero: Gizem Örge (Türkiye)

(DHA)