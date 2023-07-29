5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi Ahmet Enes aranıyor
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5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi Ahmet Enes aranıyor

Kayseri’nin Talas ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin (25) için arama çalışması başlatıldı.

Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 25 Temmuz günü evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Tekinin hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ilanı bastırıp, ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere astı. Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Tekinin son görüldüğü Tavlusun Mahallesinde bulunan Derevenk Viyadüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi Ahmet Enes aranıyor
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