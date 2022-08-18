4,5 milyon İstanbulluya hizmet edecek proje tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ’nin “Ömerli-Dudullu Ek İçme Suyu İsale hattı ve Su Dağıtım Sistemi” törenle hizmete girdi.

Projeyle şehrin iki yakasındaki 8 ilçeye su sağlanacağını kaydeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 875 milyon liraya mal olan projenin 4,5 milyon İstanbulluya su ulaştıracağını anlattı.

“Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler ilçelerine su naklini kolaylaştıracak projeyi hizmete açıyoruz. Arıza olduğunda kesintinin olmaması için çok önemli bir baypas hattı gibi kullanılacak önemli bir hattı hayata geçirdik.” diyen İmamoğlu, Melen Projesi’nin TBMM gündeminde yer alması için çağrı yapmak istediğini, 2016’da tamamlanacağı gün ve saat verilerek ilan edilen projede 6 yıl geçmesine rağmen adım atılmadığını ileri sürdü.

Melen Havzası’nda atık su toplama ve deşarj öncesinde de arıtma sürecini üstlendiklerine belirten İmamoğlu, “(Melen projesi) Bununla ilgili arkadaşlarım hukuki bir süreci hazırlıyorlar şu anda. Çünkü sonrasında mukavele gereği buradaki tesis İBB’ye devredilecek. Biz İstanbul halkı olarak devletimize parasını ödeyeceğiz.” dedi.

İSKİ’nin, İBB Meclisi çoğunluğu nedeniyle bütçe engellemesiyle karşı karşıya kaldığını iddia eden İmamoğlu, Türkiye’nin büyükşehir belediyeleri arasında İstanbul’da üç yıllık engellemeyle en ucuz su tarifesi uygulandığını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de insan odaklı belediyecilik anlayışının İstanbul’la buluştuğunu belirterek, kentte 150 proje olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, İBB’nin bütün engellemelere rağmen İmamoğlu liderliğinde olağanüstü bir performans sergilerini ileri sürerek, İstanbulluların İmamoğlu’nun yanında olduğunu kaydetti.

Bağcılar’dan Kadıköy’e, Arnavutköy’den Küçükçekmece’ye kadar her sokakta, her mahallede CHP’ye olan ilginin arttığını belirten Altay, İmamoğlu’na teşekkür etti.

Altay, Melen projesinin “fiyasko” olduğunu savunarak, daha önce Meclis’te gündeme geldiğini, ekimde tekrar gündeme getirilmesi için konuşacaklarını dile getirdi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da projenin İstanbul’a kazandıracağı faydalar ve hayata geçen projelerle ilgili bilgi verdi. (AA)