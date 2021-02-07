41 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı
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41 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Adana’da dolandırıcılık suçlarından 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü çok sayıda kişiye ait kredi kartı ile yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri 22 ayrı dolandırıcılık suçundan 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü T.K.’nin Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine mahalleye giderek hükümlüyü aramaya başladı. Bu sırada hükümlü polisi görerek kaçtı.

Kısa süren kovalamanın ardından firari hükümlü yakaladı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada çok sayıda başkasına ait kredi kartı, sim kart ve cep telefonu ele geçirildi.

Firari emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (İHA)

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