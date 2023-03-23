40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

Aydın’ın Çine ilçesinde Necati Alkan (75), tartıştığı 40 yıllık eşi Nurten Alkanı (68) av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Elderesi Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Necati Alkan ve eşi Nurten Alkanın yaşadığı evden akşam saatlerinde silah sesleri geldi. Sesleri duyan yakınları eve gittiklerinde Alkan çiftini kanlar içinde yerde yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda ilk tespitlere göre Necati Alkanın önce eşini sol göğsünden vurduğu ve ardından kendi göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından çiftin cenazeleri Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)