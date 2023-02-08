4 yaşındaki Beyza, 42 saat sonra kurtarıldı
Haberler Gündem

4 yaşındaki Beyza, 42 saat sonra kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş’taki depremde enkaz altında kalan 4 yaşındaki Beyza isimli çocuğu sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Yardımlar doğrultusunda afet bölgesine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri, depremin 42’nci saatlerinde Kahramanmaraş’ta enkazdan 4 yaşlarındaki Beyza isimli kız çocuğunu sağ olarak çıkardı. Enkazdan çıkarılan elleriyle ‘çak’ yapan Beyza ile itfaiye eri bir süre sohbet etti. İtfaiye eri küçük kıza kardeşinin ve annesinin nerede olduğunu sordu.

Beyza, tedavisinin yapılacağı hastaneye ulaştırılmak üzere sedye ile ambulansa götürüldü.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Şanlıurfa’da enkazdan 47 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa’da enkazdan 47 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

Yaralı olan minik Eymen’in ‘baba’ diye ağlaması yürekleri parçaladı

Yaralı olan minik Eymen’in ‘baba’ diye ağlaması yürekleri parçaladı

Hatay’da Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı

Hatay’da Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı

4 yaşındaki Beyza, 42 saat sonra kurtarıldı
Gündem