4 gün mesai: Yeni çalışma düzeni yaygınlaşabilir mi?

4 günlük mesai programı, çalışanlara ve işletmelere çeşitli avantajlar sağlıyor, bu durum yakın gelecekte bu mesai programının diğer ülkelere de yayılmasını gündeme getirecektir.

Prof. Dr. Tekin Akgeyik, Belçika’nın da 4 gün lük mesai programına geçmesiyle haftada 4 gün çalışmanın farklı boyutlarını ve dünyada yaygınlaşabilirliğini AA Analiz için kaleme aldı.

Haftalık çalışma süresi ve iş gün ü sayısı, Sanayi Devrimi’nden bu yana geriliyor. Bu süreçte birçok ülkede haftalık çalışma süresi 4 0 saatin altına düşerken iş gün ü sayısının 4 ‘e indirilmesiyle ilgili girişimler yaygınlaşıyor. Belçika, Gambiya ve Litvanya gibi bazı ülkelerde 4 gün lük mesai programına geçilirken Kaliforniya-ABD, Avusturalya, Gün ey Afrika, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya ve Kanada’da da bu amaçla denemeler yapılıyor. 21 Kasım 2022’de yürürlüğe giren yasa ile Belçika’da kamu ve özel sektör çalışanlarına gün de 9,5 saatlik 4 iş gün ü ya da 7,6 saatlik 5 iş gün ü olmak üzere iki mesai programından birini seçme hakkı verildi.

4 gün lük mesai programı, çalışanlara ve işletmelere çeşitli avantajlar sağlıyor. Bu durum, yakın gelecekte bu mesai programının diğer ülkelere de yayılmasını gün deme getirecektir.

İş yeri koşulları uy gun olmalı

4 gün lük mesai programı, standart olarak 5 ya da 6 gün de gerçekleştirilen haftalık çalışma süresinin 4 iş gün üne sıkıştırılmasını ifade eder. Bu açıdan 4 gün lük mesai , gün lük çalışma saatinin uzamasını gerektiriyor. Örneğin, Türkiye’de 5 gün lük bir iş programı için gün lük mesai süresi 9 saat, 6 gün lük için ise 7,5 saat. Dolayısıyla 4 gün lük bir mesai programı gün lük 2 veya 3,5 saat ilave çalışma gerektirecektir.

4 gün lük çalışma haftası için öncelikle iş yeri koşullarının uy gun olması gerekiyor. Bu açıdan özellikle beyaz yakalı hizmet sektörü çalışanları arasında daha kolay şekilde uygulanabilecektir. Bilhassa proje bazlı çalışanlar için haftalık 4 gün lük bir mesai programı daha başarılı uygulama alanı bulacaktır.

Buna karşılık 4 gün lük bir çalışma programı her iş yeri için uy gun olmayabilir. Özellikle 7/2 4 (sağlık, otelcilik, güvenlik gibi) ya da 7 gün faaliyette bulunan iş yerlerinde (market, restoran gibi) bu uygulamaya geçmek daha güç olacaktır. Ayrıca bir şirketin çalışma programı başka firmalarla yakından bağlantılıysa 4 gün lük mesai düzenine geçmek de kolay olmayacaktır. Örneğin, bir bankanın gün lük temizliğini yapan tedarikçi bir şirket, müşterisi olan banka 4 gün lük çalışma programına geçmeden bu yönde bir adım atamayacaktır.

Öte yandan gün lük daha uzun çalışma süresi, rutinleşmiş iş yeri düzenini de bozabilir. Örneğin, daha uzun çalışma, ilave mola ve yemek ihtiyacını da gün deme getirecektir. Keza iş yerindeki çalışanlara sağlanan kreş ya da servis saatlerinin buna uy gun şekilde düzenlenmesi de gerekecektir.

4 gün lük iş haftası programına geçmek isteyen bir iş yeri, insan kaynakları sistemini de revize etmek durumunda kalacaktır. Öncelikle, iş yeri koşullarına uy gun esnekleştirilmiş bir “Çalışma Süreleri Programı” oluşturulmalıdır. Ayrıca görev tanımlarına, ilgili kişilerin çalışma saatleri eklenmelidir. Mesai programının başlangıç ve bitiş saatleri yıllık programlarla saptanmalı ve çalışanlara önceden duyurulmalıdır. Ayrıca proje esaslı çalışma modeline geçilmeli ve hedeflere dayalı performans değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır. Benzer şekilde telafi çalışması gerektirecek durumlar (belli haftalarda 5 ya da 6 gün mesai gerekebilir) yıllık olarak saptanmalıdır.

Personelin koşulları uy gun olmalı

Çalışanların daha kısa mesai haftasını olumlu karşıladıklarını gösteren araştırmalar, iş tatmini, yaşam kalitesi ve mutluluğun mesai süresi ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor ancak 4 gün lük bir mesai programı, çalışanlar için her zaman uy gun olmayabilir. Nitekim Belçika’da yapılan bir araştırma, tam süreli çalışanların sadece yüzde 37’sinin 4 gün lük mesai programını tercih etmeyi düşündüğünü gösteriyor çünkü 4 gün lük bir mesai programı neticesinde uzayan gün lük çalışma saatleri bazı sorunlara yol açma potansiyeline sahip. Örneğin, çocukların okul saatlerini gün lük 7,5 ya da 9 saatlik mesai ye göre düzenlemiş olan bir kişi için daha uzun süre çalışmak (ilave 2 veya 3,5 saat) bu rutini bozacaktır. Ayrıca gün lük çalışma saatlerinin uzaması, alışveriş, temizlik ya da akşam yemeğinin hazırlanması gibi gün lük rutin aile sorumluluklarını da olumsuz etkileyebilir. Benzer şekilde iş sonrası bir eğitim programına katılan çalışanlar için de gün lük mesai süresinin uzaması ciddi bir sorun olacaktır.

Mevzuatın uy gun luğu

4 gün lük mesai programı, mevzuatın uy gun luğuna da bağlıdır. Ülkemizdeki mevzuat buna olanak sağlıyor. 4 857 sayılı İş Yasası kapsamında dileyen özel sektör işvereni haftalık 6 iş gün ü yerine 5 ya da 4 gün lük bir iş haftası tercih edebilir. Özellikle hizmet sektöründe birçok iş yeri haftada 5 gün çalışıyor. Bu açıdan özel şirketler, gün lük en üst limit olan 11 saatlik çalışma ile toplamda 4 gün lük 4 4 saatten oluşan bir mesai düzenine geçebilirler.

Diğer olası sorunlar

4 gün lük bir mesai programı ücretlerde ve müşteri ilişkilerinde de sorunlar yaratabilir. Haftalık çalışma süresinin azalması ile birlikte gerçekleşecekse ücretin yeniden düzenlenmesi gün deme gelebilir. Örneğin, haftalık 4 5 saat ve 5 gün yerine haftada 4 0 saat ve 4 gün lük bir iş programına geçen bir işletmede çalışma süresinin 5 saat düşmesi (yaklaşık yüzde 9 azalması anlamına geliyor), ücretlerin de aynı oranda düşmesini gerektirebilir, bunun da iş yerinde sorunlara yol açması muhtemel.

Müşteriler açısından ise örneğin, bir bankanın rutin 5 gün lük çalışma düzenine alışmış müşterilerinin 4 gün lük mesai programına uyum sağlaması zaman alabilir. Bu geçiş süreci bazı müşterilerin tepkilerine yol açabilir hatta müşteri kayıplarına neden olabilir.

Uygulama yaygınlaşabilir mi?

Küresel düzeyde entegre olmuş bir ekonomik düzende haftalık çalışma süresi ve iş gün ü sayısındaki gerilemenin zamanla diğer ülkelere yayılması kaçınılmaz. Esnek çalışma haftası düzenlemeleri (esnek çalışma, uzaktan çalışma veya sıkıştırılmış iş haftası gibi) hemen her ülkede giderek daha fazla uygulama alanı buluyor. Bu kapsamda gün deme gelen 4 gün lük iş haftası programının yakın gelecekte ekonomik anlamda iyileşme gösteren ülkelerde de yaygınlaşacağı öngörülebilir. Özellikle ekonomik gelişimini tamamlamış ülkelerdeki firmaların tedarikçisi konumunda olan ülkelerdeki şirketler de ana firmanın 4 gün lük çalışma düzenine geçmesiyle benzer bir mesai düzenine geçmek zorunda kalabilirler. Nitekim bu gün itibarıyla 18 ülkede ulusal, lokal ya da şirket düzeyinde bu amaçla girişimler yapılıyor.

Muhtemel sonuçlar

Küresel düzeyde işletmeler, çalışanlarının verimliliğini ve iş ortamını iyileştirmeye dönük stratejiler geliştiriyor. 4 gün lük mesai haftası, hem şirketlere hem de çalışanlara çeşitli avantajlar sağlıyor. Örneğin, 1 ya da 2 gün daha az çalışma, şirketlere elektrik, su, ısıtma, klima, yemek ve servis gibi temel giderlerde tasarruf sağlayacaktır.

Çalışanlar da 4 gün lük bir iş haftasında en az yüzde 20’lik ilave boş zaman kazanacaktır. Ayrıca ulaşım maliyetlerinden de tasarruf edilecektir. Bu şekilde iş tatmini artacak, yor gun luk ve aşırı çalışmaktan kaynaklanan psikolojik yıpranma azalacaktır. Nihayet haftada 4 gün mesai programı, aile kurumunu ve nüfus artışını da destekleyecektir.

[Prof. Dr. Tekin Akgeyik, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi]

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