4 aylık Ayşe bebek, enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı
Hatay’da yıkılan apartmanın enkazında kalan 4 aylık Ayşe bebek, 58’inci saatte sağ çıkarıldı. Ayşe bebeğin ailesini arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerde yıkılan binalardaki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Hatay’da yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, 4 aylık Ayşe bebeği 58 saat sonra sağ çıkardı.
Kolunda kanama olduğu görülen Ayşe bebek, hastaneye kaldırılırken, ailesini arama çalışmaları sürdürülüyor.
(DHA)
Gündem