4 aylık Ayşe bebek, enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı
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4 aylık Ayşe bebek, enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı

Hatay’da yıkılan apartmanın enkazında kalan 4 aylık Ayşe bebek, 58’inci saatte sağ çıkarıldı. Ayşe bebeğin ailesini arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerde yıkılan binalardaki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Hatay’da yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, 4 aylık Ayşe bebeği 58 saat sonra sağ çıkardı.

Kolunda kanama olduğu görülen Ayşe bebek, hastaneye kaldırılırken, ailesini arama çalışmaları sürdürülüyor.

(DHA)

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