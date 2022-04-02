3’lü savunma tedirginliği

BEŞİKTAŞ, bu sezon 3. farklı teknik adamla sahaya çıkıyor. Sergen Yalçın’ın buruk vedası ardından Önder Karaveli’yle geleceğe umutla başlayan dönemin sona ermesinin ardından gözler Valerien İsmael’de olacak. İsmael’in işi öyle zor ki, ilk maçı ligi domine eden Trabzonspor deplasmanı…

Fransız hoca, 3’lü savunma sistemiyle Süper Lig’e ‘Merhaba’ diyecek. Stefan Kuntz’un Merih ve Çağlar gibi üst düzey stoperlerle denediği sistem, kötü sonuç vermişti. Bakalım İsmael, Vida, Montero ve Welinton ile ne yapacak?

3’lü savunma sisteminin dünya futbolunda yeri var. İtalya Milli Takımı ve İtalyan takımlarında bunu sık sık görebiliriz. Allegri ve Conte gibi hocaların da vazgeçemediği bir sistem ama biz alışık değiliz. Beşiktaş da deneme tahtası değildir. Olası bir farklı Trabzon yenilgisi sistemi çökertir ve taraftarın da tepkisini çeker. Burası Türkiye! Sabrın pek yeri yok. Özellikle büyük takımlarda.

Batshuayi ve Pjanic’in son maçları… Geldiklerinde büyük ses getirmişlerdi ama gittiklerinde arkalarında çok önemli izler bırakamayacaklar. Başkan Çebi, son 20 yılın en iyi kadrosunu kurduklarını ama talihsizlik yaşadıklarını belirtti. Başkan haklı ama transferler isimlere göre değil sisteme göre yapılmalı. Umarım gelecek sezonda aynı hatayı yapmazlar.