39 milletvekili hakkında 63 fezleke
Haberler Gündem

39 milletvekili hakkında 63 fezleke

Adalet Bakanlığı, 39 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 63 fezlekeyle ilgili işlemleri tamamladı. Adalet Bakanlığı, bu dosyaları TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Gönderilen fezlekelerden 53’ü, HDP’li 32 milletvekili hakkındaki suçlamaları içeriyor. HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4’er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3’er fezleke bulunuyor. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in ise 4 fezlekesi yer alıyor.

Gönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhurbaşkanına hakaretten” bir dosyası bulunuyor.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke ise tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek’e yönelik eylemlerinden dolayı “kasten yaralama”, “alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarını kapsıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer aldı.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba-oğul gözaltında

Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba-oğul gözaltında

Baraj sularının yaklaştığı Yusufeli’de ‘göç’ hızlandı

Baraj sularının yaklaştığı Yusufeli’de ‘göç’ hızlandı

Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

39 milletvekili hakkında 63 fezleke
Gündem