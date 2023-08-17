39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir’de gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonu sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın 5’i yabancı 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurduğu paylaşımı şöyle:

“39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı! Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı. 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.”

(ANKA)