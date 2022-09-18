Öztrak: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Borsa İstanbul’a ilişkin paylaşımlarda bulundu. Borsa İstanbul’daki düşüşe dikkat çeken Öztrak, “Milletin elindeki avucundakine göz diken bu yönetim, milletten aldı, yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etti. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul’a ilişkin paylaşımlarda bulundu. Öztrak’ın paylaşımları şu şekilde:

1) “Faiz sebep, enflasyon sonuç” safsatası en çok kime yaradı? Elbette faiz lobilerine ve yandaş batık-zombi şirketlere. Milletin parası, tasarrufları pul edilirken; Bankalar ve batık yandaş şirketler abat edildi.

2) Bankaların karı son bir yılda 5’e katlandı. Geçtiğimiz yılın Temmuz’unda 40,2 milyar TL olan bankaların net karı, bu yılın aynı ayında 207,9 milyar TL’ye çıktı.

“MİLLETİMİZİN EV ALMA HAYALİNİ BİLE ÇALDILAR”

3) Yüksek enflasyon sadece milletin satın alma gücünü ezmekle kalmadı. Az sayıda tasarruf sahibinin dişinden tırnağından artırdığını da ezdi geçti. Konut alabilen konuta koştu. Konut fiyatları uçtu. Milletimizin ev alma hayalini bile çaldılar.

“MİLLETTEN ALDI, YANDAŞLARINI VE FAİZ LOBİLERİNİ ABAT ETTİ”

4) Milletin elindeki avucundakine göz diken bu yönetim, milletten aldı, yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etti. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı. Milletin alın terini, emeğini yılların çabasını bile isteye enflasyona ezdirdi.

“BORSA İSTANBUL’U MİLLETİN SOYULDUĞU BİR GAZİNOYA ÇEVİRDİLER”

5) Hatalı ekonomi politikalarıyla milletin tasarruflarını enflasyona ezdirenler bununla da kalmadı. Borsa İstanbul’u milletin soyulduğu bir Gazinoya çevirdiler. Borsadaki manipülasyonlara sadece seyirci kalmadılar, bir de manipülasyonlara su taşıdılar.

“BAKAN NEBATİ, MANİPÜLATÖRLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ”

6) Bizzat Nebati Bakan, Borsadaki yükselişle övünürken, küçük yatırımcılara kâğıt boşaltmak isteyen manipülatörlerin ekmeğine yağ sürdü. Bakan, Bakanlığını bıraktı. Fon yöneticiliğine soyundu. 11 Eylül’de attığı tweetlerden hemen sonra, Borsa tepetaklak aşağıya gitmeye başladı.

7) Özellikle bazı kamu bankalarının hisselerindeki fiyat hareketleri anormal ötesi. Peki bu bankalar kiminle ilgili? Elbette Nebati Bakan ile. Nebati Bakanın küçük yatırımcıya “Borsaya gel gel” yapmasının hemen ardından, bu hisselerde yüzde 34’e varan kayıplar yaşandı.

“BORSA İSTANBUL’DA YAŞANANLAR ÇOK BÜYÜK BİR SKANDALDIR”

8) Son bir ayda özellikle kamu bankaları ve mali endeks özelinde Borsa İstanbul’da yaşananlar çok büyük bir skandaldır. Tasarruflarını yüksek enflasyondan korumak için çaresizce adres arayan küçük yatırımcılar bir kez daha silkelenmiştir.

“NE YAZIK Kİ TUZUN KOKTUĞU GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”

9) Küçük yatırımcıları korumakla görevli Sermaye Piyasası Kurulu, millet silkelenirken ne yapmıştır? Hiç. Ne yazık ki tuzun koktuğu günlerden geçiyoruz. Ama artık az kaldı.

10) Başta Borsa İstanbul’da küçük yatırımcıları silkeleyen ve himaye gören bu manipülasyonlar ciddi bir soruşturmadan geçecek. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak.