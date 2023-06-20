37 ilde TikTok operasyonu: Ünlü fenomenler de gözaltında

İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 37 ilde ‘dolandırıcılık’, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’, ‘kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 120 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘kredi kart bilgilerinin müştekinin bilgisi ve rızası dışında bazı şahıslarca ele geçirildiği, bu kartlar ile TikTok isimli sosyal medya platformunda ‘Jeton’ (Platformda kullanılan sanal para) satın alındığı ve aynı platformda yayın yapan yayıncılara gönderilerek haksız kazanç sağlandığı’ bilgisi elde edildi.

1,2 MİLYAR TL PARA AKIŞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma izniyle çalışmalara başlandı. ‘Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan ‘suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçu ile 6415 sayılı Kanun’da yer alan ‘terörizmin finansmanı’ suçunun işlenmesini kolaylaştırıcı ve gizleyici bir süreç yürütüldüğü değerlendirildi. Bu kapsamda; ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından 4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi. Aralarında 1,2 milyar TL para akışı olduğu tespit edildi.

Bugün İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda; 120 şüpheli yakalandı. 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin Türk lirası, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 Euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı tabanca ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu Twitter hesabından duyurarak operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti. (DHA)