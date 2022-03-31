Derbiyi yönetecek hakem açıklandı
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Derbiyi yönetecek hakem açıklandı

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ve diğer maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor – Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig’in 31’inci haftası ve görev alacak hakemler şöyle:

2 NİSAN CUMARTESİ

13.30 GZT Giresunspor – Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
16.00 Altay – Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)
16.00 Yukatel Kayserispor – Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
20.30 Galatasaray – Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan

3 NİSAN PAZAR

13.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.00 İttifak Holding Konyaspor – Göztepe (Erkan Özdamar)
16.00 Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
20.30 Trabzonspor – Beşiktaş (Zorbay Küçük)

4 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Medipol Başakşehir – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)
20.30 Atakaş Hatayspor – Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)

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