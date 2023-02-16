33 yaşındaki rapçi Berk son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden ‘Maestro’ olarak bilinen rapçi Berk Karadaş, Maltepe Merkez Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Maestro olarak bilinen 33 yaşındaki rapçi Berk Karadaş, Maltepe Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri taziyeleri kabul etti.

Karadaş’ın tabutunun üzerine arkadaşları tarafından Beşiktaş forması ve atkısı örtüldü. Ölüm haberiyle rap camiasını yasa boğan Berk Karadaş, Nicodem ile ‘Öldüğüm Gün’ adlı düet çalışması yapmıştı.

(DHA)