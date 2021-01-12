33 ilde FETÖ operasyonu: 100’ün üzerinde gözaltı kararı var

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 33 il de eş zamanlı Operasyon düzenlendi. Ankesörlü Telefon” soruşturması kapsamında yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen yüzden fazla kişinin bulundukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sultanbeyli ve Ataşehir’de yapılan baskında eski askeri öğrenci olduğu bildirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen çok sayıda FETÖ/PYD üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda muvazzaf asker, askeri öğrenci ve gizli sivil yöneticilerin olduğu bildiriyor. Operasyonlar sürüyor. (DHA)