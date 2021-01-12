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33 ilde FETÖ operasyonu: 100’ün üzerinde gözaltı kararı var

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY)  yönelik 33 il de eş zamanlı Operasyon düzenlendi. Ankesörlü Telefon” soruşturması kapsamında yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FOTO: DHA

Haklarında gözaltı kararı verilen yüzden fazla kişinin bulundukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sultanbeyli ve Ataşehir’de yapılan baskında eski askeri öğrenci olduğu bildirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen çok sayıda  FETÖ/PYD üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda muvazzaf asker, askeri öğrenci ve gizli sivil yöneticilerin olduğu bildiriyor. Operasyonlar sürüyor. (DHA)

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