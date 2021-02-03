300 metre telefon kablosunu çaldılar: 80 hanenin iletişimi kesildi

Ordu’nun Gölköy ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi, jandarmanın takibi sonucu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1i tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kabloların çalınması ile 80 hanenin iletişimi de kesildi.

İlçenin Çatak Mahallesinde 29 Ocakta telefon hatları kesildi. Arıza kaydı bildirilen mahallede inceleme yapan ekipler, 6 direk arasındaki yaklaşık 300 metre uzunluğundaki telefon hattının bakır kablosunun kesilerek çalındığını, 5 direk arasındaki 200 metre uzunluğundaki kablolara da zarar verildiğini belirledi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan Gölköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme (OYİ) timleri, bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma soncunda kabloları M.K.,N.K. ve B.K.’nın çaldığı tespit edildi.

Takip sonucu araç içerisinde yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak Gölköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., tutuklanırken, M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yapılan hırsızlık sonucu iletişimleri kesilen 80 hanenin, yeniden iletişim sağlaması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)