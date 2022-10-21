3 yıl hapisle yargılanan Gülşen hakkında karar

İstanbul’da nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan yargılanmasına başlanan sanatçı Gülşen Çolakoğlu’nun yurt dışı çıkış yasağını kaldırmayan mahkeme, duruşmayı 21 Aralık’a erteledi. Bu arada, Gülşen’in savunmasının ardından söz alan müştekilerden bazıları şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.

İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan 2022’de verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle ağustos ayında başlatılan soruşturma sonrasında hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan dava açılan Gülşen Çolakoğlu’nun yargılanmasına bugün başlandı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu ve 14 şikayetçi katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da duruşmada hazır bulundu.

“BEN VİDEO İZLEYİNCE HAKARETE UĞRADIĞIMI HİSSETTİM”

Gülşen’in savunmasının ardından söz alan müştekilerden bazıları şikayetlerinden vazgeçtiklerini açıkladı. Bazıları ise şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi. Şikayetçiler şunları söyledi:

“Savunmalarda, Türkiye Cumhuriyeti adaleti aşağılandı. Kimseye tepeden bakmasınlar. Ben bütün İTÜ’lüler sapıktır desem olur mu? Ben şimdi ‘Tüm Kemalistler sapıktır’ desem şakayla burası havaya kalkardı. Şikayetçiyim. Ben o videoyu izleyince hakarete uğradığımı hissettim.”

“HUKUK KURALLARININ DA SINANDIĞI YARGILAMA GEÇİRMEKTEYİZ”

Daha sonra söz alan Gülşen’in avukatlarından Emek Emre şu savunmayı yaptı:

“Hukuk kurallarının da sınandığı yargılama geçirmekteyiz. Suçun unsurlarının oluşmamasından dolayı beraat talep ediyoruz. Başka usul ve araştırma yapılmaksızın derhal beraat talep ediyoruz. Savcının toplamamış olduğu delilleri biz ibraz ettik. 12 saniyelik bir video var ama savcılık ‘Videonun tamamına ulaşamadık’ diyor ama savcılık en ufak bir icrai fiilde bulunmamıştır.”

“MÜVEKKİLİMİZ AĞIR CEZALIK BİR SUÇMUŞ GİBİ MUAMELE GÖRDÜ”

Avukat Celal Ülgen de “Bu dosyada 700’den fazla müşteki var ve kamuoyunu ilgilendiren bir davada bu kadar küçük salon ayrılması savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Müvekkilimiz işlemediği bir suçtan dolayı sanki ağır cezalık bir suçmuş gibi muamele gördü” dedi.

“GÜLŞEN’E YAPILANLAR ORGANİZE BİR SUÇTUR”

Gülşen’in avukatlarında Orhan Erol Müezzinoğlu da “Gülşen’e yapılanlar, organize bir suçtur. Emrah Aslan videoyu yayınladıktan sonra Misvak Caps’in paylaşmasıyla saatler içinde milyonlarca insana ulaşmıştır. Gülşen, Zincirlikuyu’dan gözaltına alınırken, suç duyurusunda bulunmamıza rağmen Levent’teki kişi hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Savcı videonun çözümünü bile yapmamıştır, linki bile yoktur” diye konuştu.

Gülşen’in İspanya’da bulunan çocuğu ile bağ kuramamaktan dolayı yaşadığı mağduriyeti dile getirmesine karşın, mahkeme sanatçının yurt dışına çıkış yasağını kaldırmadı. Karakola giderek imza verme yönündeki tedbiri kaldıran mahkeme, duruşmayı 21 Aralık 2022 tarihine erteledi.

Bu arada, duruşmanın ardından hakimlerin kullandığı kapıdan çıkarak görüntü vermek istemeyen Gülşen’in menajeri Haluk Şentürk ve ağabeyi Özden Bayraktar, görüntü almak konusunda ısrarcı olan basın mensuplarına tepki gösterdi. (ANKAHABER)