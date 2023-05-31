3 yaşındaki kız çocuğu annesi ile ev hapsinde

Bursa’da yaşayan Ülkü Akdemir (39), evine gelen eski kayınpederi Halil A.’yı (74), ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ile darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırıldı. Oğul Yıldırım ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akdemirin 3 yaşındaki kızı P.A.A. da 14 gündür annesiyle birlikte ev hapsinde. Dışarı çıkamadığı için kızının temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Ülkü Akdemir, Kızım da benimle beraber ev hapsi yaşıyor. Cama çıkıyor, parka gitmek istiyor, arkadaşlarına sesleniyor. Depresyona giriyor. Öfkesini kontrol edemiyor. Sürekli problem yaşıyoruz” dedi.

Bursa’da yaşayan bir çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden de bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce ise eşinden ayrıldı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Akdemirin eski kayınpederi Halil A., oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayısta Akdemirin çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden de husumet bulunan Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce ikili arasında arbede yaşandı.

‘KIZIMI GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ’

Eski kayınpederi tarafından darbedildiğini öne süren Ülkü Akdemir, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

Kayınpederim Halil A. tarafından darbedildim. Kendisi kapıya, buraya ikamet ettiğim yere geldi. Kızımı alıp görüteceğini söyledi. Ben de izin vermedim. Vicdan azabı çektiğini söyledi. Niçin vicdan azabı çekiyorsun? diye sorduğumda aramızda münakaşa çıktı. Benim saçlarımdan çekti ve şuramda gördüğünüz gibi darbedildim. O sırada oğlum Ahmet Baran Yıldırım, annesini korumak amaçlı olaya tepki gösterdi. Yaşından dolayı oğlum vurmak istemedi ve yüzüne biber gazı sıktı. Biber gazını sıkınca, adam gene beni darbetmeye başladı. Ahmet de oğlum artık dayanamadı, tepkisiz kalamadı, suratına yumruk attı. Yumruk atınca sarsıldı, kendi dengesini kaybederek, hatta düşmedi bile. Hani doğru düzgün merdivenlerden düşmedi bile yuvarlandı. Alttaki komşuda gördü, ambulans çağırdı.”

HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUM

Odasında olan oğlu Ahmet Baran’ın, sesleri duyması üzerine yanına geldiğini ve kendisini korumak isterken, Halil A.nın yaralanmasına neden olduğunu söyleyen Akdemir, karşı tarafın şikayeti üzerine kendisinin ev hapsine çarptırıldığını, lise öğrencisi olan ve bir mağazada satış danışmanlığı stajı yapan oğlunun ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi. Çocuklarından başka kimsesi olmadığını ve psikolojik sorunları olduğunu belirten Akdemir, Benim oğlum 20 yaşında. Eğitim durumu yarıda kalıyor. Sınavları var. Kızım da 3 yaşında. Benim ailem yok, hiç kimsem yok. Hiçbir şey yapamıyorum dedi.

KIZIM DA BENİMLE BERABER EV HAPSİ YAŞIYOR

3 yaşındaki P.A.A. da annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamıyor. Haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise dört duvar arasında geçiriyor. Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçiriyor. Kızının en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Ülkü Akdemir, Parka gidiyorduk, aşağıya iniyorduk, arkadaşlarıyla geziyorduk. Sürekli arabayla geziyorduk. Sosyalleşiyorduk, oyunlar oynuyorduk. Bunların hepsinden mahrum kaldı benim kızım. Kızım da benimle beraber ev hapsi yaşıyor. Cama çıkıyor, parka gitmek istiyor, arkadaşlarına sesleniyor. Depresyona giriyor. Öfkesini kontrol edemiyor. Sürekli problem yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR MAĞDURİYET VAR

Ülkü Akdemirin avukatı Enver Serhat Akgüneş de P.A.A.nın, mahkemenin verdiği karardan dolayı mağdur olduğunu söyledi. Yaptıkları itirazın ise kabul edilmediğini belirten Akgüneş, Müvekkilim hakkında konutunu terk etmeme adlı adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Şimdi bu aşamada vicdanları yaralayan bir kısım var. Çünkü müvekkilimin 3 yaşında bir kızı var. Velayeti kendisinde. Müvekkilime ev hapsi uygulandığı için, kızı da haliyle doğal olarak ev hapsi tedbirine maruz kalmış olmakta. Bu sebeple en temel ihtiyaçları giderilemiyor kendisinin. Sağlık ihtiyaçları, sosyal aktivitelerden mahrum kalıyor. Gıda, beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu sebeple büyük bir mağduriyet var. Bu karara karşı itirazımız da bugün sonuçlandı. Karar elimize ulaştı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde itirazımız reddedildi. Bununla ilgili tüm adli işlemler devam ediyor. Biz de takip ediyoruz süreci” dedi. (DHA)