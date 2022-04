3 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan anne ve babaya dava

Ankara’da 3 yaşındaki H.Ç.’nin vücudunda sigara söndürülüp, darbedilmesi ve cinsel istismarda bulunulması ile ilgili soruşturmada annesi Keziban Çelebi hakkında 36 yıl 6 ay, onun din nikahla birlikte yaşadığı tutuklu Yaşar Can Ünal hakkında ise 35 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Altındağ ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı taksi şoförü Yaşar Can Ünal’dan hamile olan Keziban Çelebi, geçen yıl 8 Kasım’da doğum sancısı başlayınca 112’yi aradı. Sağlık ekipleri, Keziban Çelebi’ye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan 3 yaşındaki kızının vücudunda morluk ve yara izleri olduğunu fark etti. Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye götüren ekipler, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan Çelebi, birlikte yaşadığı Ünal’ın, ayrıldığı eşinden olan kızını dövdüğünü ve vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü. Gözaltına alınan Ünal, emniyetteki ifadesinde, çocuğun kendisinin değil zaman zaman küçük kızın birlikte kaldığı anneanne ve teyzesi tarafından dövüldüğünü iddia etti. Ünal, çıkarıldığı mahkemece ‘kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama’ ve ‘eziyet’ suçlarından tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşar Can Ünal ve Keziban Çelebi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Yaşar Can Ünal hakkında ‘çocuğa karşı eziyet’ ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından 35 yıl, Keziban Çelebi hakkında ise iki suçla birlikte ayrıca ‘suç bildirmeme’ suçundan toplam 36 yıl 6 ay hapis talep edildi.

‘KIZIMDAKİ YANIKLARI YAŞAR CAN YAPTI’

İddianamede ifadesine yer verilen Keziban Çelebi, dini nikahlı eşi Yaşar Can Ünal’dan bir çocuğu olduğunu, önceki eşinden ise 2 kızının olduğunu söyledi. Çelebi, kızlarına anneannelerinin baktığını, kimi durumlarda ise kızı H.Ç.’nin kendisinde kaldığını belirterek, Ünal’ın kızını birçok kez dövdüğünü, karşı çıktığı için kendisine de şiddet uygulandığını iddia etti. Çelebi, “Kızımın kalça ve genital bölgesindeki yanıkları Yaşar Can yaptı. Kızım o gün ağlamıştı, Yaşar Can da sinirlenerek onu banyoya götürdü. Şofbenin sıcak tarafını açarak kalça kısmına tuttu. Daha sonra çocuğun çığlıklarını duyarak banyoya gittim, elinden aldım. Bu olaydan yaklaşık 1 hafta önce de enfeksiyon sebebiyle hastanede yattım, eve döndüğümde kızımın ayağının üzerindeki yanık izlerini gördüm. Diğer yaralanmalarının ne şekilde gerçekleştiğini bilmiyorum” dedi.

‘ANNESİ GÖĞÜSLERİNİ SIKARDI’

Tutuklu sanık Yaşar Can Ünal ise iddianamedeki ifadesinde H.Ç.’nin vücudundaki morluk ve bacağındaki yanık izlerini annesine sorduğunda bu duruma kaloriferin neden olduğunu söylediğini iddia etti. Eşinin anlattıklarına inandığını, bunun üzerine yanık kremi alarak çocuğu tedavi etmeye çalıştığını ileri süren Ünal, “Annesi kızdığında kızın göğüslerini sıkardı, göğüs uçlarındaki yaralar bu şekilde olmuş olabilir. H.Ç.’yi severken yanağını ısırırdım. Bunun dışındaki morlukların ne şekilde oluştuğunu bilmiyorum. Hiçbir şekilde çocuğu darbetmedim” dedi.

CİNSEL İSTİSMAR TESPİTİ İDDİANAMEDE

İddianamede, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan muayenede H.Ç.’nin vücudunda çok sayıda ikinci derece yanık yarası, ezilme ve morluk belirlendiği, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği ve 1 ay sonra uzmanlar eşliğinde ifadesinin alındığı belirtildi. H.Ç.’nin, kendisini döven ve kalçasındaki yarayı çakmakla yapan kişinin Ünal olduğunu söylediği aktarıldı. H.Ç.’nin yapılan incelemede de cinsel istismara uğradığının belirlendiği aktarıldı.

Tutuklu sanık Yaşar Can Ünal ile tutuksuz Keziban Çelebi, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)