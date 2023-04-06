3 servis minibüsü birbirine girdi: 15 yaralı

Bursa’da, fabrika işçilerini taşıyan 3 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi İrfaniye Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen, fabrika işçilerini taşıyan 16 S 4659 plakalı servis minibüsüne, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen 16 S 4309 plakalı minibüs ve ona da 16 S 0360 plakalı minibüs çarptı. Kazada, araçlardaki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprülü kavşak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)