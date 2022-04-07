3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nca, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPGli teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz” denildi. (DHA)

(DHA)

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