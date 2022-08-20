3 Katrilyon 666 trilyon 600 milyar!..

Yukarıdaki başlık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Beşli Çete” sıfatı ile taçlandırdığı(!) beş şirkete iktidarın 18 yılda ihaleler yoluyla aktardığı paranın eski Türk Lirası ile toplamı! Yeni Türk lirası ile toplam paranın okunuşu da şöyle:

– 3 trilyon 666 milyar 600 milyon TL!

Şapka uçuracak bir meblağ değil mi! Dolar bazında karşılığı da dumura uğratacak cinsten valla:

–203 milyar 700 milyon dolar!

Hani “7 sülalesine yeter” diye bir deyim vardır güzel Türkçemizde; yukarıdaki meblağ, neresinden baksanız 177 hatta 577 sülaleye bile yetecek çapta! Tabii, bunun ne kadarı masrafa, komisyona falan gidiyor onu bilemeyiz; ancak geriye kalanın bile devasa miktarda olduğunu varsayabiliriz!

Kemal bey, iktidara geldiklerinde bu paraları fitil fitil burunlarından getireceklerini, garantili otoyol, köprü, tünel, garantili hasta bedellerini ödemeyeceklerini söylediğinde AKP’li Cumhurbaşkanı, tarihe geçen şu sözleri sarf etmişti:

-Söke söke alırlar!

Alırlar diye işaret ettiği, merkezi Londra olan Uluslararası Tahkim Mahkemeleriydi! Çünkü sözleşmeler dolar üzerinden ve bu mahkemeler yetkili kılınarak yapılmıştı!

–Tabii bu, söz konusu şirketler için “yeme de yanında yat” türünden şahane bir durumdu!

Bürokratın kafasında sandalye kırmak!

Aslında ben bu durumu geçtiğimiz Nisan ayı başında CHP Milletvekili Mahir Başarır’ın”Beşli Çete” isimli kitabı üzerinden paylaşmıştım sizlerle. O yazımda paylaştığım rakam 204 milyar dolardı; 300 milyon dolarlık bir fark bu kadar devasa rakamların yanında devede kulak bile değildi takdir edersinizki!

O sıralar tam da bakan Nebati Bey’in Fransa’da sıcak paracılara söylediği şu sözler tartışılıyordu:

–Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz!

Okurken utanmıştım; “Bürokrasiyi alaşağı ederiz” diye yabancıya “güvence” vermeye çalışan, üstelik “hep beraber kavga ederiz”, “Cumhurbaşkanımız arkamızda” diyerek rahat olunmasını isteyen bir bakan ne Cumhuriyet tarihinde görülmüş, ne de Fransızlar hayatlarında böyle “kendi bürokrasisine düşman” bir yetkiliyle muhatap olmuşlardı!

Ancak, partisinden 50 milletvekili ile kahvaltıda buluşan AKP’li Cumhurbaşkanı, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’nın bürokrasiden şikayet etmesi üzerine aynen şöyle diyecekti:

–Yerelde iktidar milletvekili bürokrata söz geçiremiyorsa, masaya yumruğu vur, sandalyeyi kafasında kır!

Dünyanın açık ara en fazla Kamu ihalesi alan şirketleri!

AKP iktidarında özellikle 2010’dan sonra dünyanın en fazla kamu ihalesi alan şirketleri arasında sayılan, aldıkları devasa projelerin toplam büyüklüğü 204 milyar dolara dayanmış bulunan, CHP Milletvekili Başarır’ın “Beşli Çete” kitabında “aldıkları ihalelerin yüzde 99’u usulsüz” diyerek suçladığı 5 büyük holdingin isimlerini de Tarih Baba’nın defterine armağan edelim:

–Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol…

En büyük ihalelerin neredeyse tümünün bu beşli arasında paylaşıldığını ben söylemiyorum, belgeler, kayıtlar öyle diyo!

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı garantili sözleşmelerden bir bölümünü paylaşayım:

–Şehir Hastaneleri. Maliyeti 12 milyar dolar; 25 yıllık garanti verilmiş, garantisi 25 milyar dolar!

–Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 3.3 milyar dolar, garantisi 9 milyar dolar!

–Osmangazi Köprüsü: maliyeti 1 milyar 200 milyon dolar, garantisi 15 milyar!

–Neredeyse kullanım dışı olan Kütahya Havaalanı: Maliyet 50 milyon Avro, garantisi 208 milyon Avro!

Sırada daha çok maliyet, çok garanti var ki, bu sütun yetmez! Kılıçdaroğlu “maliyetleri açıklayın” dediğinde “gizli” yanıtıyla karşılaşıyor. O da haklı olarak soruyor:

–Yahu, parasını verdiğim şey gizli mi olur?

Olur Kemal Bey, bal gibi olur; tıpkı Tevfik Fikret’in Han-ı Yağma şiirinde olduğu gibi, bu yoksul milletin sırtına vurulacak olduktan sonra, Yeni Türkiye’de her şey olur!