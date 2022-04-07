3 günlük dev değişim

Beşiktaş’ın, sezonun şampiyonu ve sahasında rakiplerini ezip geçen Trabzonspor’a karşı sergilediği performans etkileyiciydi. Bir teknik adamın bir takıma nasıl etki yapabileceğini sadece bir maçta gördük. Futbolculardaki hırs ve azim, Trabzonspor’a zor anlar yaşattı.

Kaleci Ersin’in hatası olmasaydı Beşiktaş, maçı gol yemeden bitirebilirdi. 3’lü savunma hattıyla Rosier ile Rıdvan’ın bekteki performansı takdire şayandı.

Ne oldu da Beşiktaş bir anda bu kadar değişti?

Valerien İsmael, 3 gün tam takımla çalıştığını söyledi. 3 günde yapılan antrenmanda bunları gördüysek gelecek haftalarda daha diri bir takım izleyebiliriz.

Tabii bu etkenler olumlu ama bir de Batshuayi gerçeği var. Bu kadar pozisyona girip bu kadar gol kaçıran bir forvet yoktur herhalde. Beşiktaş’ın ciddi ciddi bir golcüye ihtiyacı var.