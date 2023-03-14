3 gündür aranan Alzheimer hastası, ormanda ölü bulundu
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3 gündür aranan Alzheimer hastası, ormanda ölü bulundu

Bartın’ın Ulus ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Kamil Yavuz (70), köylüler tarafından ormanda ölü bulundu.

Ulus ilçesine bağlı Kirazcık köyünde yaşayan Kamil Yavuz, cumartesi günü sabah saatlerinde kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine köyde ve ormanda AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. 3 gündür devam eden çalışmalara köylüler de  destek verdi. Köylüler, sabah saatlerinde köye 10 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyünde dere kenarında Yavuzu hareketsiz halde buldu.

Köye gelen sağlık ekibi, Alzheimer hastası Kamil Yavuzun öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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