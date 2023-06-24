3 aydır yoğun bakımdaydı… Özkan Uğur’dan üzen haber
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3 aydır yoğun bakımdaydı… Özkan Uğur’dan üzen haber

LENF kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğurun yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan Güner, “Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız” dedi.

(DHA)

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