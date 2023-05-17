28 Mayıs’ta kazanmanın yolu

YSK, İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı seçmen kütüğü bilgilerine göre seçimi yaptı ve sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu, 28 Ekim 2023’te yapılacak.

AKP’nin yerli ve milli stratejisi karşısında Millet İttifakı, ekonomiyi yönetemediniz söylemi ile yola çıkmıştı.

Oysaki AKP, BOP’un gereği ekonomiyi bilerek çökertiyordu.

AKP’yi Tencere getirmediği gibi tencere söylemi de götüremedi!

Tencere yerli ve milli hükümetleri düşürür kökü dışarda olan hele hele de BOP eşbaşkanlığı yapan iktidarları hiç düşürmez!

AKP’nin, seçimi kazanmak için bir sürü oyun oynadığı söylenmekte hatta medyada görüntüler de paylaşılmaktadır.

Doğruluk payı olma olasılığı çok yüksektir.

Ancak yerli ve milli stratejisinden daha büyük bir oyun yok!

AKP, yeni anayasa adı altında yürüttüğü açılımlar sırasında gördüğü direncin yerli ve milli duruş olduğunu keşfetmişti.

Bu antiemperyalist ana damarın kendisinden uzaklaştığını fark ettiğinde ise açılımları durdurdu.

O günden sonra da milli devleti tasfiye etmek için çıkardığı tüm yasal düzenlemeleri, elinde tuttuğu medya yoluyla CHP’nin sırtına yüklemeye başladı.

Milliyetçi, muhafazakâr seçmenin kendisinden uzaklaştırıldığını görmesine rağmen Millet İttifakı ise kampanyasını tencere üzerinden sürdürdü.

Ne Kılıçdaroğlu’nu ne de Millet İttifakı liderlerini suçlama çabasına girmenin de bir anlamı yok.

Bırakın iki haftayı bir günde denge Kılıçdaroğlu lehine değişir.

Anadolu, kimsenin mezhebiyle, memleketiyle uğraşmaz.

Bu oyunu bozmanın tek yolu Millet İttifakı’nın ve Kılıçdaroğlu’nun, ABD emperyalizmi ile bağı olmadığının anlatılmasıdır.

Türkiye solunun, sol olmayan söylemlerini alıp CHP demiş gibi algı yaratan AKP, işin içinden sıyrılıp çıkıyor.

Böylece kendisinin hayata geçirdiği ve halka unutturduğu açılımları bir gömlek gibi CHP’ye giydiriyor.

Örnek mi alın size anadilde eğitim, MEB Nabi Avcı döneminde, özel okullarda ana dilde eğitim serbest bırakılmadı mı?

Hem de anayasaya aykırı olmasına rağmen yapıldı.

Değerli okuyucularım, Millet İttifakı bu ülkeyi etnik ve dinsel yapıda parçalayacak olan BOP’ta, görevli değildir.

Hem Millet İttifakı hem de Kılıçdaroğlu yerlidir.

Kılıçdaroğlu bu gerçeği konuşmalıdır…

Ayrıca Millet İttifakı, birbirini suçlamayı bırakmalı ve ittifakı dağıtmamalıdır.

Son olarak da moralini bozanlara bir sözüm var.

Bu millet ne cellâdına âşıktır ne de bu ülke, terk edilecek kadar ucuzdur!