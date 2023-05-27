28 Mayıs ve terör örgütleri algısı!

25 Mayıs’ta CNN TÜRK Masası’nın kadrolu konuşanları, CHP’nin HDP’ye, İspanya’nın Bask bölgesi benzeri özerklik vereceğini söylediler!

Dezenformasyonda zirve yaptılar!

Bilip de söylemedikleri gerçekleri biz yazalım.

2004 yılında ABD Senatosu’ndan geçen BOP, önce “Dinlerarası diyalog adı altında başlamıştı.

Berlusconi, Yemen Devlet başkanı Ali Abdullah Salih ve Erdoğan eşbaşkanlık görevindeydiler!

Bask bölgesi, 2017’de tek taraflı bağımsızlığını ilan etti!

İspanya’da bu süreç yaşanırken Türkiye’de de açılımlar saçılımlar yaşanıyordu.

Bunlar yaşanırken CHP değil AKP baş aktördü!

Aslında her şey 1999’da, Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişi ile başladı.

Türkiye’de ve bölgede bu tarihten sonra yaşanan her şey iyi analiz edilmelidir.

ABD 1999’a kadar Türkiye’yi parçalama görevi verdiği terör örgütlerin yerine, yeni bir siyasi harekete görev verdi.

İslam coğrafyasındaki en kullanışlı kesim olan İhvan-ı Müslimin örgütü göreve getirildi.

İşte 8 Mart 2004’te ABD Senatosu’ndan geçen BOP, bu örgüte verildi.

Dinlerarası diyalog ile başlayan bu süreç sonunda, Irak, Yemen, Libya, Sudan, Suriye parçalandı.

İşte o günlerden bugünlere Türkiye’de çok şeyler değişti.

Ne de olsa eşbaşkanlık görevdeydi…

Atatürk’ün kurduğu milli devlet, seçimlerle adım adım yok edildi.

Eski Türkiye’nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı ve sınırları koruma ilkesinden vazgeçildi.

Milli ordu tasfiye edildi.

16 Nisan’da rejim de değiştirildi!

Dün Atatürk rejimine tehdit eden kim varsa AKP iktidarı sayesinde tehdit olmaktan çıktı!

Ancak millet hala eski rejim var zannettiği için eski rejimi tehdit eden örgütleri, tehlike zannediyor…

Bugün yeni Türkiye’deki rejimi tehdit eden örgütlerle eski rejimi tehdit eden örgütler aynı değildir!

Yeni rejim; başta CHP olmak üzere Millet İttifakı’nı, kurduğu rejime düşman olarak görmektedir.

O nedenle de 14 Mayıs’a, seçim öncesi darbe denilmiştir.

Eğer Millet İttifakı kazansaydı belki de “darbe” yapıldı denilecekti!

Dünün Atatürk Cumhuriyeti ve Atatürk’ün kurduğu rejim bugün artık yok!

AKP milletimizin ana damarı olan millicilere hala PKK tehdidi var algısı veriyor.

Üstelik Millet İttifakı’nı HDP ile birlikte olmakla suçluyor.

Oysaki bölgedeki en önemli iki BOP eşbaşkan yardımcısı olan Öcalan ve Barzani’nin, AKP ile birlikte olduğu gerçeğine rağmen bunu yapıyor.

Yoksa Türkiye’yi parçalayacaklar diye değil!

Vatan için 28 Mayıs’ta sandığa gel, oy ver!