28 Ekim 2023 saat:13.00’e kadar sabredin!

Cumhuriyet kuruldu kurulalı Cumhuriyet Bayramı; 28 Ekim saat:13.00’de başlar, 29 Ekim saat:24.00’te biter.

28 Ekim 2022 tarihine kadar çelenk sunma saati hiç değişmedi!

28 Ekim 2022’de ise Türkiye’de farklı saatlerde, çelenk sunma töreni duyurusu yapıldı!

AKP; kendi çıkardığı ve halkın bayramlara katılmasını yasaklayan, 5 Mayıs 2012 tarihli ve2012/3073 sayılı Yönetmeliğe aykırı bir şekilde çelenk sunma saatleri belirledi.

Sanki Anadolu’da birden fazla devlet varmış gibi!

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesi iktidar; muhalefeti, her alanda provokasyona yöneltmeye çalıştığı görülüyor.

Yoksa farklı saat uygulamasının Cuma günüyle falan ilgisi yoktur.

Çünkü AKP’nin 20 yıllık iktidarlığı döneminde, 28 Ekim’in Cuma’ya gelen hiçbir gününde bu uygulamaya gitme gereği duymamıştır.

Bırakın 2002’yi; 16 Nisan 2017’de Atatürk’ün kurduğu rejimi değiştiren iktidar, 2017’de, 2018’de, 2019’da, 2020’de ve 2021’de yapmadığı bu saat değişikliğini, 2022’de yapması, 2023 seçimleri ile ilgilidir diye düşünüyorum!

Türkiye’de halkı kin ve nefrete sürüklemeye yönelik hiçbir oyuna yüce milletimiz gelmeyecektir!

Çünkü 2023 yılında, milletimiz parlamenter rejime dönüşle ilgili kararlıdır!

Aramızdaki tüm etnik, dinsel ve siyasal ayrılıkları kesin olarak bir kenara bırakma zamanı gelmiş neredeyse de geçmektedir.

Uyanık olmak el ele vermek tarihi bir görevdir.

28 Ekim 2023’te, milletimizle ve tüm kurumlarımızla birlikte, Atamızın huzurunda çelenk sunacağımız saat:13.00’de buluşmak dileği ile hepinize sinirlerinize hâkim olmaya ve parlamenter rejime dönüş için Millet İttifakı çevresinde kenetlenmeye çağırıyorum.