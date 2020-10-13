27 ilde FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 110 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. 89 şüpheli gözaltına alınırken, 21’i ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında albay ve yarbay seviyesinde rütbeliler ile 16 da pilot de yer alıyor.

FEVZİ ÖZTÜRK TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan gözaltına alınan ve daha sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk tekrardan gözaltına alındı.

Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk, FETÖ’ye üye olmak suçundan gözaltına alınırken, daha sonra ev hapsi ile tahliye edilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın (MİT) yaptığı çalışmalar sonucunda, Öztürk’ün hakkında yeni ve ek deliller tespit edilmesi üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün saat 01.00 sıralarında gözaltına alındı.