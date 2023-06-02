249 milyon lira değerindeki TV kulesi icradan satılık 

Büyükçekmece’de bulunan Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın ise en büyük 17’inci TV kulesi olan Endem Televizyon Kulesi, Büyükçekmece 1.İcra Dairesi tarafından 1 Ağustos 2023’te satışa çıkarılıyor. Kulenin satış bedeli ise 249 Milyon 395 bin 434 TL olarak belirlendi.

Büyükçekmece’de bulunan ve yaklaşık 230 metrelik uzunluğuyla dikkat çeken ‘Endem Televizyon Kulesi’ Büyükçekmece 1.İcra Dairesi’nin incelemeleri sonrası belirlenen 249 Milyon 395 bin 434 TL bedel ile 1 Ağustos 2023’te satışa çıkarılıyor.

Endem İnşaat tarafından, inşa faaliyeti gerçekleştirilen ve yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan yapıda döner restoran, kafe, bar,ve seyir terası da yer alıyor. Kulenin, seyir terasına 60 saniyede ulaşabilen 2 adet asansörü ve giriş kısmında otopark bölümü de bulunuyor. Televizyon kulesi, 10 Mart 2017’de yaşanan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla da gündeme gelmişti.

“TRT-3 UZUN MÜDDET DENEME YAYINLARINI VERDİ”

Televizyon kulesi ve inşaa süreci ile ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “96 da başladı, 99 da mayıs ayında kule inşaatı bitti. Sonra ince işçilikler başladı. Yani 1999 depreminden önce mayıs ayında kule bitti. 2002 yılında açtık. Kule 360 derece dönüyor ve içerisinde yeme-içme yerleri, döner restoranlar, kafeler, aynı anda 2 binden fazla insanın kalabileceği bir sosyal alan olarak düşünebilirsiniz, kulenin tepesindeki bu top kısmı. Orada, TRT-3 yayınlarını uzun müddet verdi, deneme yayınlarını verdi. Ondan sonra frekans tahsisi beklerken Endem İnşaat ve Büyükçekmece Belediyesi; birlikte bu işi götürüyorduk, niye? Alttaki arsası bize aitti 5-6 bin metrekare bir şeydi ama parayı, tamamını Naci Endem, Endem İnşaat veriyor. Gazetelerde çıkan rakamlar da abartılı rakamlardır hani o 240 milyar, 50 milyon dolar abartılı rakamlardır. O günkü şartlarda kullanılan demir ki İsviçre’den gelmiştir, beton, işçilik ve mühendislik hizmeti almışlardır. Dolayısıyla Naci Endem televizyon kulesinin kabasını 1999’da mayıs ayında ince işçiliğini de 2002 de bitirdi. Frekans tahsisi için uğraştı, uğraştık, hep beraber uğraştık. Bize frekans tahsisi yapılmadığı için kule yayın hayatına giremedi” İfadelerini kullandı.

“İFLAS NEDENİYLE İCRA YOLUYLA SATIŞA ÇIKTIĞINI DUYDUM”

Akgün, “Çamlıca tepesine yeni televizyon kulesi yapılınca İstanbul’un batısında da bir televizyon kulesi yapılması gerekiyor dediler. Bunu da Mevlüt Uysal, son büyükşehir belediyesi başkanlığına gelmişti, rahmetli Kadir Topbaş’ın yerine. Onlar ilgilendiler, sonra bana birkaç kişi geldi. Sonra beni bakanlıktan aradılar, biz bu televizyon kulesini kullanacağız, kullanmak istiyoruz diye. Ben de onları Naci Endem’e yönlendirdim. Velhasıl, bugüne kadar bu kule devreye girmedi Naci Endem, yani Endem İnşaat da zannediyorum bu Covid ile birlikte krize girdi ve herhalde konkordato ilan etti, tam bilmiyorum. Çok kıymetli bir ağabeyimizdir, yanlış bir şey söylemeyeyim. Şu anda İstanbul’un batısında çok önemli bir açığı kapatacak bir bina, yapıt bu. Yayın hayatında, İstanbul’un batısında buna çok ihtiyaç var. Bunu kim söylüyor, bu işle ilgili kişiler. Gelip bizimle beraber görüşüp, burayı kiralamak isteyen devletin bu işle ilgili yetkilileri. Yetkilileri kimlerse onlar, bana da geldiler çünkü son 5 yılda 2-3 defa, olmadı. Şimdi de dün gazetelerden bir haber aldım. İflas nedeniyle icra yoluyla satışa çıktığını duydum, son derece üzüldüm. Naci Endem’i aradım, önümüzdeki günlerde görüşeceğim” dedi.

“BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İLE HİÇBİR HUKUKİ MÜLKİ BAĞI YOKTUR”

Akgün, “Bazıları belediyenin parası çöpe atıldı falan diyorlar, hayır. Belediye oradan para kazandı. Sonradan çünkü bizim arsamızı, Naci Bey istedi. Biz de ihaleye çıkardık, arsamızı sattık. Girdi, kendileri aldılar. Kulenin tamamı kendilerine, Naci Endem’e ve Endem İnşaat’a aittir. Heykel gibi orada duruyor. Büyükçekmece’nin simgesi haline geldi. Üzüntümüz büyük, son derece rahatsızım. Naci Ağabey’in bu ülkeye kazandırmış olduğu en önemli eserlerinden bir tanesiydi. Büyükçekmece Belediyesi’nin televizyon kulesi ile hiçbir hukuki, mülki bağı yoktur. Hiç, bir tek kuruş para harcanmamıştır. Tam tersine, verdiğimiz arsanın parasını alarak altyapı hizmetlerine kullanmış ve belediyemizin bütçesine katkı sağlamışız” şeklinde konuştu.

“AÇILMASI TURİSTİK AÇIDAN AVANTAJ OLUR. BÜYÜKÇEKMECE’YE DEĞİŞİK BİR HAVA VERİR”

Büyükçekmece’de yaşadığını belirten Yusuf Yangın, “Burası kullanılmıyor. Tabi ki kullanılması gerekir. Beylikdüzü ve Büyükçekmece’nin simgesi bu kule, kullanılsın. Niye şu anda boş duruyor ki? Hem Büyükçekmece hem de Beylikdüzü için gelir olur, içinde restoranları da va” şeklinde konuştu. İlçe sakini Osman Yazıcı ise, “Açılması Büyükçekmece’ye değişik bir hava verir. Hem seyir açısından, hem turistik açıdan avantaj olur. Niye bugüne kadar kaldı, bilmiyorum” diye konuştu. (DHA)