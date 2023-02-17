248’inci saatte kurtarılan Aleyna ameliyat oldu: Sağlık durumu iyi

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan binanın enkazından 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara’ya sevk edilen Aleyna Ölmez’in tedavisi, hastanede sürüyor. Pelvis kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Ölmez’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesindeki Atabey Apartmanı’nın enkazından 248’inci saatte, arama- kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez, dün ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi. Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavisi süren Ölmez’in sağlık durumuna ilişkin Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli ile Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Kalem bilgi verdi.

Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez’in ilk muayenede genel sağlık durumunun iyi olduğunu tespit ettiklerini söyleyerek, “Yapılan ileri tetkikler sonucunda da pelvis kemiğinde kırık saptanmıştı. Akşamki değerlendirmelerimizde bu sabah ameliyat olmasının uygun olacağına karar vermiştik. Onun dışında gece boyunca bilinci açık durumda seyretti. Bugün ameliyattan çıktı. Umuyoruz ki akşam ağızdan beslenmeye, su içmeye başlayacak. Genel durumu iyi şu anda” diye konuştu.

‘KISA ZAMANDA YÜRÜMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ’

Doç. Dr. Mahmut Kalem ise “Aleyna dün geldiğinde pelvisinde bir kırık olduğunu tespit ettik. Uzuvlarında ufak çizikler dışında herhangi başka bir yaralanması yoktu. Bugün sabah itibarıyla ameliyata aldık. Az önce de uyandı, şu an genel durumu iyi. Tanıl hocam yakından takip ediyor. Kısa zamanda da yürümesini ümit ediyoruz” dedi.

Kalıcı sağlık problemi yaşayıp yaşamayacağına ilişkin soruya ise Kalem, “Şu anki öngörümüz, herhangi bir problem olmayacağı, umudumuz var” yanıtını verdi.

Doç. Dr. Kalem, enkaz altında nasıl bir pozisyonda bulunduğu ve nasıl korunabildiğine dair soru üzerine “Aleyna’da dış yan taraftan bir ezilme yaralanması vardı. Leğen kemiğinde buna bağlı da bir kapanması vardı. Zaten bunu düzeltip tespitini yaptık. Muhtemelen yandan bir bası altında kalmış. Cenin pozisyonunda kaldığı için de korunduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

(DHA)