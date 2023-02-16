248. saatte gelen mucize: Bir genç kız sağ olarak kurtarıldı
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248. saatte gelen mucize: Bir genç kız sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkez Kayabaşı Mahallesi’nde depremin 248’inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları felaketin 11. gününde devam ediyor.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı’nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248’inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’e ulaştı.

Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)

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