BOTAŞ kaynıyor!..

“Türkiye’nin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi” hedefi doğrultusunda 1974 yılında kurulmuş olup 1987 yılından itibaren; “Boru hatları ile petrol ve doğal gaz taşımacılığı, doğal gazın ithalat, ihracat, pazarlama ve satışı ile boru hatları etüt, mühendislik ve yapım işleri alanlarında faaliyetini devam ettiren” BOTAŞ, 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmişti.

Türkiye’nin göz bebeği kurumlarının başında geliyordu…

2017’de 7.5 milyar TL’si kısa vadeli, 2.7 milyar TL’si uzun vadeli olmak üzere toplamda 10.2 milyar TL olan BOTAŞ’ın borcu, 2018’de 26.6 milyar TL’ye, 2019’da 45.1 milyar TL’ye yükseldi.

BOTAŞ, 2018’de 2.5 milyar TL net zarar etmişti. 2019’da net zarar (5 milyar 613 milyon TL), bir önceki yıla göre yüzde 126.2 arttı. BOTAŞ, zarar rekorlarına doyamaz oldu!..

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Saray iktidarının, tozlu raflarına sığmayan “ekonomik reform” paketlerinin en önemli özelliklerinden biri; bol laf sıfır icraat, diğeri de hiiç gerçekleşmeyen kamuda israfı önleme tedbirleridir.

Kamuda saltanat süren bürokrasi ağaları son model, milyonluk makam arabalarına binerler… Gece gündüz dağlarda, coğrafi şartların en ağır olduğu bölgelerde terörist kovalayan Mehmetçikler, 40 yıllık helikopterlerin düşmesi sonucu şehit olur.

Söz konusu zihniyetin iktidar olduğu ülkede kamuda israf son bulur mu?..

Sizlere belgeleriyle çarpıcı bir örnek sunayım. Siz de kararınızı ona göre verin.

BOTAŞ çalkalanıyor… Sanmayın ki, yeni bir doğal gaz müjdesiyle!.. 2020 yılı içinde kovidle üstün mücadele ettikleri gerekçesiyle BOTAŞ’ta bazı personele maddi ödüllendirme yapılmış. Eveet!.. Yanlış duymadınız… Cefakâr sağlık personeli pandemi ile mücadelede inim inim inlerken, BOTAŞ’ta, Genel Müdür’e yakınlığı olduğu iddia edilen personele çok güzel kıyaklar yapılmış. Bir de bazı temsil gideri başlığı altında yapılan harcamalar var ki, okuyunca küçük dilinizi yutacağınızdan eminim!..

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Ulaştığım belgelerden sırasıyla gidelim;

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ın talebi ile bir komisyon kurulmuş. 25.12.2020 tarih ve 843 sayılı Genel Müdür “olur”u ile karar bağlanmış. 105 personele 3 bin liradan başlayan 12 bin liraya kadar varan para ödülleri verilmiş. Ödüllendirilen personel arasında kimler yok ki!.. Örneğin; Genel Müdürlük Özel Kalem Müdürü Mehmet Aşmaz’a 12 bin 351 lira 11 kuruş, Özel Kalem eski Müdürü Mithat Aydın’a 12 bin 351 lira 11 kuruş ödül verilmiş. Doğal Gaz Alım ve İhracat Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Oğuz’da en şanslılardan. Kendisine yine 12 bin 351 lira 11 kuruş ödül layık görülmüş…

Eğer, elimdeki belgelerden okuma hatası yapmadıysam, 105 kişiye, tek kalemde, yaklaşık 450 bin liralık kıyak geçilmiş… BOTAŞ’taki kaynaklarımın iddialarında göre, ödül alanlar arasında değerlendirme komisyonu üyeleri de var. Yani; ödül alacakları seçenler kendilerini de unutmamışlar!..

Sormak lazım;

-Ödüle layık görülenler hangi kıstaslara göre seçilmişler?

-Eğer bu ödüller kovid ile mücadelede üstün başarı gerekçesiyle verilmişse

(Genel Müdür bey yazısında öyle ifade buyurmuş), BOTAŞ personelinin bu mücadeledeki “üstün performansı”, “liderlik” ve rolü nedir?

– Eğer, paralar, kovid ile mücadeleden dolayı değil de mesaide üstün performans gerekçesiyle verilmişse, her yıl, üst üste milyarlarca lira zarara uğratılan kurumda bu biraz garip olmuyor mu?.. Ayıp olmuyor mu!..

Daha bitmedi…

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ın 25.1.2020 tarihli oluru ile ödül listesine 5 kişilik daha ekleme yapılmış. Bunlarda, görevleri itibarıyla ayrı bir sorgulama konusu olmuş…

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Kamuda “temsil gideri” deyince ne anlarsınız veya aklınıza neler gelir?..

Soruyu anlamlandıramadınız mı?.. O zaman, BOTAŞ belgelerini konuşturmaya devam edelim… BOTAŞ, Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Gayretli’nin Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan “olur” alıp yaptığı temsil harcamalarından;

(Elimde çok belge var. Sadece ikisinden örnekler vereceğim)

23/02/2021 tarihli “olur” ile (harcama fişleri çeşitli tarihlere ait), Ünal Kuruyemiş’ten 186 liralık kuruyemiş… Migros’tan 71 liralık kandil simidi…

01/03/2021 tarihli “olur” ile (harcama fişleri çeşitli tarihlere ait) BİM’den 158 liralık çikolata ve gofret… Çağdaş Market’ten 60 liralık çikolata ve gofret… Arjantin Kebap’tan 102 liralık kebap…

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Ucuz meyve ve sebze kuyruklarında saatlerce bekleyen, hava karardıktan sonra pazar yerlerine gidip çürükleri toplayan, çöpten ekmek arayan garip vatandaşlarımızın daha fazla morallerini bozmamak için belgeleri burada sonlandırıyorum.

Saray iktidarının bürokratlarının, açıklanan ekonomik reform paketi çerçevesinde kamuda israfın önlenmesi çabalarına ne kadar destek olabilecekleri ile ilgili tahminleri de size bırakıyorum!..