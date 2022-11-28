24 yaşındaki Kübra Aksu kazada öldü
Haberler Gündem

24 yaşındaki Kübra Aksu kazada öldü

Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında, genç kadın hayatını kaybetti.

Kübra Aksu’nun (24) kullandığı 01 DST 17 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilin altında kalan Aksu’nun, hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba-oğul gözaltında

Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba-oğul gözaltında

Baraj sularının yaklaştığı Yusufeli’de ‘göç’ hızlandı

Baraj sularının yaklaştığı Yusufeli’de ‘göç’ hızlandı

Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

24 yaşındaki Kübra Aksu kazada öldü
Gündem