23. kattan atladı; üzerine düştüğü komşusu yaralandı 
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23. kattan atladı; üzerine düştüğü komşusu yaralandı 

Esenyurt’ta bir kişi oturduğu binanın 23. katındaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Bu sırada işe gitmek üzere evinden çıkan komşusunun üzerine düşen adam hayatını kaybetti komşusu ise yaralandı.

Olay, Gökevler Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Taha H.A. herşeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman’ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu. Taha H.A. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Mehmet Kahraman ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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23. kattan atladı; üzerine düştüğü komşusu yaralandı 
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