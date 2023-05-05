23 ilde terör örgütü operasyonu: 74 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 23 ilde, yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞa yönelik polisin MİT Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda otomatik av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, mensuplarının yakalanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MİT Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile ortaklaşa çalışma yapıldı.

Çalışmada, DEAŞ terör örgütünün, ‘kitapevi’ adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu ve bu yapılanmanın örgütün Suriyenin Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Mali, Sudan, Cezayir ve Libyada faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgütün, Türkiye’de taban kazanmak için propaganda çalışmaları yaptığı ve sonrasında cihat grubu oluşturdukları, silahlı, askeri eğitimlerini de Gürcistan’da aldıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL BELGE VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan tespitte silahlı eğitim alanların, çatışma bölgelerine gönderilerek faaliyette bulundukları, Suriye’de ve Gürcistan’da bulunan örgüt mensuplarına aktarılmak üzere finans desteği sağladıkları yönünde bilgiler elde edildi. 92 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır merkezli 23 ilde kitapevinin temsilciliklerinde arama yapılmasına yönelik 123 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda pompalı otomatik av tüfeği, tabanca ve fişek ile örgütsel içerikli belge ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor. (DHA)