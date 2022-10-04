22’nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP’ye katıldı
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22’nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP’ye katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22’nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç’a rozetini taktı.

CHP’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan “Doğu Masası”nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.

Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22’nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç’un CHP’ye katıldığı bildirildi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç’a rozetini taktı. (AA)

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