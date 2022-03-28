210’u çocuk 5 bin kişi öldü: Kent yerle bir oldu

Rusya-Ukrayna savaşından acı haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna’daki Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus ordusunun Mariupol’e düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 210’u çocuk olmak üzere toplam 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, saldırılardan en çok etkilenen şehirler arasında yer alan ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Diran tarafından “Yeni Halep” olarak adlandırılan Mariupol’de sivil can kaybı 5 bine ulaştı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko yaptığı açıklamada, “27 Mart baz alındığındaki sivil can kaybı 210’u çocuk olmak üzere 5 bindir” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN YÜZDE 90’I YOK OLDU

Boyçenko, şehrin yüzde 90’ını oluşturan 2 bin 340 binanın zarar gördüğünü ve bunlardan bin 40 tanesinin tamamen yıkıldığını belirterek, 61 bin 200 müstakil evin zarar gördüğünü ve bunlardan 27 bin 200’ünün yıkıldığını açıkladı.

Boyçenko ayrıca, Rus saldırılarında 10 hastanenin, 57 okulun ve 70 anaokulunun da zarar gördüğünü belirterek, çatışmaların devam etmesi sebebiyle bu rakamların ortalama rakamlar olduğunu açıkladı.

IRPİN RUS ORDUSUNDAN TEMİZLENDİ

Irpin’de de yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, Irpin’de kontrolün yeniden sağlandığını belirterek, şunları söyledi;

*İyi günler Irpin halkı. Güzel haberimiz var. Bugün Irpin işgalden kurtarıldı. Temizlik sürüyor. Ukrayna ordusuna, yerel güvenlik güçlerine, polis birimlerine teşekkür etmek istiyorum. Biz birlikteyken güçlüyüz.

*Irpin halkı evlerinize geri dönmeniz henüz mümkün değil. Şimdi güvenli değil. Buça’yı, Gostomel’i, Vorzel’i de işgalden kurtaracağız.

*Şehrimize saldırılar sürecek. Onu erkekçe savunacağız. Irpin Ukrayna’dır, yaşasın Ukrayna, yaşasın kahramanlar.